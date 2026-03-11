Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Autohändler um hohe Geldsumme betrogen (0061344/2026)

Altenburg (ots)

Altenburger Land. Ein 45-jähriger Autohändler wurde Opfer eines Betrugs und erstattete Anzeige bei der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen täuschte ein bislang unbekannter Täter dem Händler im Januar vor, den Ankauf von fünf hochwertigen Fahrzeugen im Luxussegment im Gesamtwert von etwa 515.000 Euro an einen Endkunden zu vermitteln. Dafür sollte nach Eingang des Kaufpreises eine Provision in Höhe von 70.000 Euro gezahlt werden. Schließlich wurde der Geschädigte dazu gebracht, am 09.03.2026 ein Konto auf einer Kryptowährungsplattform zu eröffnen und Kryptowährung im Wert von 70.000 Euro zu erwerben. Anschließend wurde er veranlasst, die digitale Währung zu transferieren, sodass er keinen Zugriff mehr darauf hatte. Ein Fahrzeugverkauf sowie eine Zahlung des angeblichen Kaufpreises erfolgten nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (DL)

