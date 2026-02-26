PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: 85-jährige wird Opfer eines Betrugs_ Tochter soll schwer erkrankt sein

Wetter (ots)

Opfer einer Betrugsmasche wurde am 25. Februar, gegen 13:00 Uhr eine 85-jährige aus Wetter. Sie erhielt einen Anruf einer weiblichen Person. Diese gab sich am Telefon als Tochter der 85-jährigen aus und schilderte, dass sie schwer erkrankt im Krankenhaus liegen würde. Es sei eine lebensbedrohliche Erkrankung, weswegen sie wichtige Medikamente bekommen müsste. Diese seien mit 60.000 EUR sehr teuer, weshalb sie von ihr Bargeld oder auch Schmuck bräuchte. Die 85-jähriger glaubte, dass sich ihre Tochter in dieser Notlage befinden würde und packte eine Tasche mit Bargeld und Schmuck. Es wurde eine Übergabe an ihrer Wohnanschrift vereinbart. Ein Abholer erschien an der Wohnanschrift und nahm die Tasche an sich. Folgende Täterbeschreibung dieser Person liegt vor:

Circa 175-185 cm groß, circa 45-55 Jahre alt, männlich, schwarze Locken, südländisches Erscheinungsbild, blaue Jeans, graue Jacke, schwarzer Bart, schwarze Jacke.

Diese Person soll sich mit einem grauen Ford Transit in unbekannte Richtung entfernt haben.

Nach ersten Erkenntnissen liegt der Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

