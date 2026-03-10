LPI-G: (G) Alkohol- und Drogeneinfluss bei Verkehrskontrolle festgestellt (0059843/2026)
Gera (ots)
Gera. Polizeibeamte kontrollierten am Montag (09.03.2026) gegen 13:35 Uhr einen 24-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Hainstraße. Dabei stellte sich heraus, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Zudem ergaben Tests Hinweise auf Alkohol- sowie möglichen Drogeneinfluss. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)
