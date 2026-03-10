LPI-G: (G) Alkohol- und Drogeneinfluss bei Verkehrskontrolle festgestellt (0059843/2026)

Gera (ots) - Gera. Am Montag (09.03.2026) kam es gegen 13:50 Uhr in einer Wohnung in der Kahlaer Straße zu einer Rauchentwicklung. Nach ersten Erkenntnissen wurde beim Verlassen der Wohnung ein eingeschalteter Herd vergessen. Dadurch kam es zu starker Rauchentwicklung. Dank des schnellen Einsatzes der Feuerwehr, konnte Schlimmeres verhindert werden. Ein Sachschaden entstand lediglich an einem Topf und den Speisen. ...

