LPI-G: (G) Sachbeschädigung im Hofwiesenpark (0059913/2026)
Gera (ots)
Gera. Unbekannte beschädigten zwischen Sonntag (08.03.2026) und Montag (09.03.2026) eine Fensterscheibe im Bereich der Veolia-Bühne im Hofwiesenpark. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein bislang unbekannter Sprengkörper für die Beschädigung verantwortlich sein. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (SR)
