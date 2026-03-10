Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Pkw durch Steinwürfe beschädigt (0059472/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte beschädigten zwischen dem 07.03.2026 und dem 09.03.2026 einen Pkw eines 77-Jährigen in der Karl-Matthes-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen warfen die Täter Steine gegen das abgestellte Fahrzeug. Dabei wurde das Fahrzeug beschädigt. Ein Sachschaden konnte derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (SR)

