Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Körperliche Auseinandersetzung auf Parkplatz (0060273/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Montagabend (09.03.2026) kam es zwischen 21:00 Uhr und 21:55 Uhr auf einem Parkplatz in der August-Bebel-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten mehrere Personen aus unbekannten Gründen zunächst verbal in Streit. In der Folge wurde ein 36-jähriger Mann geschlagen und getreten. Zudem soll der Tatverdächtige drohend geäußert haben, sein Gegenüber mit einem Gegenstand verletzen zu wollen. Der 18-jährige Tatverdächtige entfernte sich zunächst vom Ort, konnte jedoch im Rahmen polizeilicher Maßnahmen festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. (SR)

