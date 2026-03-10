PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Körperliche Auseinandersetzung auf Parkplatz (0060273/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Montagabend (09.03.2026) kam es zwischen 21:00 Uhr und 21:55 Uhr auf einem Parkplatz in der August-Bebel-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten mehrere Personen aus unbekannten Gründen zunächst verbal in Streit. In der Folge wurde ein 36-jähriger Mann geschlagen und getreten. Zudem soll der Tatverdächtige drohend geäußert haben, sein Gegenüber mit einem Gegenstand verletzen zu wollen. Der 18-jährige Tatverdächtige entfernte sich zunächst vom Ort, konnte jedoch im Rahmen polizeilicher Maßnahmen festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern an. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 10.03.2026 – 07:04

    LPI-G: (ABG) Fensterscheibe einer Buchhandlung beschädigt (0059662/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Unbekannte beschädigten in der Kronengasse die Fensterscheibe einer Buchhandlung auf bislang unbekannte Weise. Die Beschädigung wurde am Freitag (06.03.2026) festgestellt. Durch die Tat entstand erheblicher Sachschaden an der Doppelverglasung, sodass der Sachschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt wird. Die Polizei hat ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 07:03

    LPI-G: (ABG) Wohnungseinbruch (0059985/2026)

    Altenburg (ots) - Meuselwitz. Unbekannte Täter verschafften sich am Montag (09.03.2026) gegen 11:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Freiligrathstraße. Nach bisherigen hebelten die Täter mittels eines unbekannten Hebelwerkzeuges die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. An der Tür entstand ein geschätzter ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 07:02

    LPI-G: (ABG) Streit in Supermarkt eskaliert (0059660/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am Montagvormittag (09.03.2026) kam es gegen 09:30 Uhr in einem Supermarkt in der Kauerndorfer Allee zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach ersten Erkenntnissen beschwerte sich ein bislang unbekannter Mann lautstark über erhaltenes Wechselgeld. Im weiteren Verlauf beleidigte er den 44-jährigen Mitarbeiter des Marktes. Als eine 35-jährige Angestellte zu Hilfe eilte und dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren