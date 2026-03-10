LPI-G: (GRZ) Ohne Fahrerlaubnis und mit gefälschten Dokumenten unterwegs (0060067/2026)
Greiz (ots)
Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Polizeibeamte kontrollierten am Montagnachmittag (09.03.2026) gegen 15:50 Uhr einen Kleintransporter in der Raasdorfer Straße. Der Fahrer legte zunächst ein internationales Führerscheindokument vor. Weitere Ermittlungen ergaben, dass es sich hierbei sowie bei einem weiteren Dokument um Fälschungen handelt. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 27-jährige Mann nicht vorweisen. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein. (SR)
