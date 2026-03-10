Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrügerische E-Mails im Namen des ZDF im Landkreis Greiz aufgetaucht

Gera/Greiz/Altenburg (ots)

Immer wieder fingieren Betrüger Rechnungen in der Aufmachung etablierter Institutionen. Jüngst warnte der öffentlich rechtliche Rundfunk vor einer neuen Welle betrügerischer E-Mails im Namen des ZDF mit Beitragsforderungen über 180 EUR, die innerhalb von fünf Tagen zu überweisen seien (https://www.rundfunkbeitrag.de/presse-und-aktuelles/sicherheitshinweise/betruegerische-e-mails-im-namen-des-zdf). Solche E-Mails sind nun auch im Landkreis Greiz bekannt geworden. Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Betrugsversuchen und empfiehlt Absenderadressen genau anzuschauen und Zahlungsaufforderungen skeptisch zu prüfen. (DL)

