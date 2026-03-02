Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Unfall mit hohem Sachschaden in Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Sonntagabend (01.03.2026) ereignete sich um 21:30 Uhr am Kreisverkehr, Fickmühlener Straße/L120 kurz vor der Ortschaft Bad Bederkesa, ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden.

Hierbei verwechselte ein 21-jähriger Geestländer beim Heranfahren an den Kreisverkehr Gas und Bremse, sodass er mit seinem VW nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und mit dem im Kreisverkehr befindlichen Audi eines 25-jährigen Geestländers kollidierte. Der Audi wurde hierbei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und mittels Abschleppdienst von der Unfallstelle abtransportiert werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf 17.500 Euro geschätzt.

