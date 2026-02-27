Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl von Anbauteilen von Firmengelände in Lamstedt - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24./25.02.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Anbauteile von landwirtschaftlichen Zugmaschinen von einem Firmengelände an der Bremervörder Straße in Lamstedt. Zum Abtransport dürfte in jedem Fall ein größeres Fahrzeug genutzt worden sein. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

