POL-CUX: Zwei Verkehrsunfälle mit je einer leicht verletzten Personen und hohen Sachschäden in Langen und in Otterndorf

Geestland/Langen. Am gestrigen Donnerstag (26.02.2026) kam es gegen 06:15 Uhr auf der Debstedter Straße zu einem Verkehrsunfall. Der 23-jährige Fahrzeugführer eines PKw Citroen war hier von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum geprallt. Hierdurch erlitt er leichte Verletzungen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro.

Otterndorf. Ebenfalls am Donnerstag kam es gegen 07:40 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der Wesermünder Straße. Eine 28-jährige Frau aus Wanna hatte mit ihrem PKW augenscheinlich übersehen, dass ein vor ihr fahrender, 54-jähriger Mann aus Otterndorf mit seinem PKW verkehrsbedingt halten musste. Durch den Aufprall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Ihr PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auch hier auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

