Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall auf der BAB27 mit drei Verletzten

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/ BAB27 - Verkehrsunfall auf der BAB27 mit drei Verletzten

Am Freitagmittag (27.02.2026), gegen 13:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27 im Bereich einer Baustelle zwischen den Anschlussstellen Hagen i. B. und Stotel. Der 30-jährige Fahrzeugführer eines Renault-Transporters aus Cloppenburg fuhr hinter einem 60-Jährigen aus der Wurster Nordseeküste, der mit seinem Pkw der Marke Volkswagen ebenfalls in Richtung Bremerhaven unterwegs war. Als der 60-Jährige verkehrsbedingt bremsen musste, bemerkte dies der Fahrer des Transporters zu spät und fuhr auf. Alle Insassen des Pkw, der 60-Jährige, seine 55-jährige Beifahrerin und ein 5-jähriges Kind, wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Des Weiteren entstand erheblicher Sachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen in Höhe von ca. 20 TEUR. Diese waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Gegen den 30-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell