Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Hesperinghausen - Unbekannter versucht Kasse aus Hofladen zu stehlen

Korbach (ots)

Auf Bargeld abgesehen hatte es ein unbekannter Täter am Mittwoch (4. Februar) in Diemelstadt-Hesperinghausen. Er blieb ohne Beute, die Polizei bittet um Hinweise.

Der Unbekannte betrat gegen 13.10 Uhr einen Hofladen in der Marsberger Straße in Hesperinghausen. Hier versuchte er, eine an der Wand befestigte Kasse abzureißen. Da ihm dies nicht gelang, musste er die Flucht ohne Beute antreten. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Da der Verkaufsraum videoüberwacht ist, liegt eine Personenbeschreibung des Täters vor:

Etwa 25 Jahre alt,

Oberlippenbart.

Bekleidet mit:

dunkler Winterjacke mit hellem Fellkragen, schwarzer Jogginghose, dunklem Pullover mit Aufdruck "HUGO" grauen Turnschuhe der Marke "Nike" schwarzes Basecap.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell