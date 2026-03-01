PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Trunkenheitsfahrten

Cuxhaven (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Polizei Hemmoor kam es am 28.02.2026 zu zwei festgestellten Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol.

Um 11:01 Uhr führten Polizeibeamte in Bornberg eine Verkehrskontrolle bei einem 44-jährigen Kraftfahrzeugführer eines Audi A1 durch. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Kraftfahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein durchgeführter Alcotest bestätigte diesen Verdacht. Schlussendlich wurde eine Alkoholisierung von knapp 0,8 Promille festgestellt. Gegen den Kraftfahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Um 19:50 Uhr wurde ein Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden in der Cuxhavener Straße/Bergstraße in Hemmoor gemeldet. Nach ersten Informationen hatte hier ein aus der Bergstraße kommender Kraftfahrzeugführer eines Citroen einen auf der Cuxhavener Straße fahrenden Radfahrer übersehen. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung des 54-Jährigen Kraftfahrzeugführers fest. Bei einem folgenden Alcotest ergab dieser einen Wert von knapp 2,6 Promille. Gegen den Kraftfahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde diesem das Führen von führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven,
i.A. Anders-Mercier, PHK
Telefon: 04721/573-0
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

