Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Brand an Wohnungstür verhindert größeren Schaden (0060337/2026)

Gera (ots)

Gera. In der Nacht zum Dienstag (10.03.2026) kam es gegen 03:10 Uhr in der N.-A.-Ostrowski-Straße zu einem Brand an der Tür einer leerstehenden Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Tür einer unbewohnten Wohnung durch eine 36-Jährige mittels eines Brandbeschleunigers in Brand gesetzt, wodurch ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich entstand. Eine Zeugin bemerkte die Situation und leitete umgehend erste Löschmaßnahmen ein, wodurch ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden konnte. Dennoch kam die Feuerwehr zum Einsatz. Polizeikräfte stellten im weiteren Verlauf die Tatverdächtige im Haus fest. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ein Verfahren wegen schwerer Brandstiftung im Versuch eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

