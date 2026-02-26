Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte Person verbrennt vermutlich Hausmüll im Wald

Frössen (Bad Lobenstein) (ots)

Am Mittwoch, dem 25.02.2026, gegen 20:45 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass in einem Waldstück nahe der Ortslage Frössen ein Feuer entfacht worden sei. Beim Eintreffen der Beamten war der Brand bereits gelöscht. Das Feuer befand sich in einer alten Badewanne, in der nach ersten Erkenntnissen Unrat, vermutlich Hausmüll, verbrannt wurde. Der Verursacher ist bislang unbekannt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Der genaue Brandort liegt in einem Waldstück zwischen Blintendorf und Frössen. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer am Mittwochabend Beobachtungen gemacht hat, die mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich unter Angabe des Aktenzeichens 0049092/2026 bei der Polizeiinspektion Saale-Orla in Schleiz zu melden (Tel.: 03663 / 4310).

