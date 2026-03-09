Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Jahreshauptversammlung der Ehrenabteilung des Löschzuges Mitte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Werne (ots)

Wie in jedem Jahr fand auch dieses Mal wieder die Jahreshauptversammlung der Ehrenabteilung des Löschzuges Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne statt. Insgesamt waren 23 von 30 Mitgliedern erschienen, um gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückzublicken. Durch die Veranstaltung führte der Sprecher der Ehrenabteilung, Karl Wilhelm Haverkamp.

Um 17:00 Uhr eröffnete Haverkamp die Versammlung und begrüßte die nahezu vollständig erschienenen Mitglieder sowie den Leiter der Feuerwehr Tobias Tenk und den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Sven Schubert. Auch von der Löschzugführung des Löschzuges Mitte war der stellvertretende Löschzugführer Tobias Westermann anwesend.

Nach einer Gedenkminute für die im vergangenen Jahr verstorbenen Kameraden der Feuerwehr verlas Geschäftsführer Klaus Kuhn das Protokoll der letztjährigen Versammlung. Anschließend folgte der Jahresbericht, der eine Rückschau auf das vergangene Jahr bot. Besondere Highlits im vergangenen Jahr waren eine Besichtigung des Klosters, die alljährliche Teichfete oder der Besuch der Feuerwehr Lünen.

Den Kassenbericht präsentierte letztmalig Karl-Heinz Hörstrup mit einer humorvollen Note, nicht ohne die Gelegenheit zu nutzen, auf die finanzielle Lage hinzuweisen: "Wir stehen soweit ganz gut da, es könnte aber besser sein!" Die Kassenprüfer Benno Jäger und Ulrich Thiemann bescheinigten dem Kassierer und der Geschäftsführung eine einwandfreie Kassenführung, sodass die Versammlung einstimmig deren Entlastung beschloss.

Nach den Berichten der Wehrführung und der Löschzugführung stärkten sich die Anwesenden mit einem reichhaltigen Abendessen, bevor die Neuwahlen anstanden. Die Wahlleitung übernahm Karl Wilhelm Haverkamp. Die Ergebnisse der Wahl:

Sprecher der Ehrenabteilung: Karl-Wilhelm Haverkamp Stellvertreter: Ludger Mackenberg Geschäftsführer: Klaus Kuhn Kassierer: Heinz Diekmann Kassenprüfer: Benno Jäger und Ulrich Thiemann

Allen bisherigen Amtsinhabern wurde für ihre geleistete Arbeit gedankt. Einen besonderen Dank erhielt der Kassierer Karl-Heinz Hörstrup. Er stand in diesem Jahr für eine Wahl zum Kassierer nicht mehr zur Verfügung. Insgesamt blickt Hörstrup auf über 55 Jahre Kassierertätigkeiten in der Feuerwehr Werne zurück: Ob im Löschzug Mitte, im Stadtfeuerwehrverband oder in der Ehrenabteilung - über 55 Jahre die Zahlen im Blick zu haben und alle Buchungen durchzuführen ist eine würdige Leistung. Karl-Wilhelm Haverkamp und die gesamte Ehrenabteilung bedankte sich bei Karl-Heinz Hörstrup mit einem langen Applaus sowie einem Gutschein.

Der Tagesordnungspunkt "Veranstaltungen 2026" zeigte, dass die Ehrenabteilung auch im kommenden Jahr wieder zahlreiche Aktivitäten plant.

Nachdem die Tagesordnung abgearbeitet war beendete Karl Wilhelm Haverkamp die Versammlung. Anschließend versammelten sich die Teilnehmer bei bestem Wetter vor der Fahrzeughalle für ein Gruppenfoto, bevor der Abend mit vielen Gesprächen und Erinnerungen an vergangene Zeiten gemütlich ausklang.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Werne, übermittelt durch news aktuell