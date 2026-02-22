Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Kaminbrand an der Selmer Landstraße

Werne (ots)

Am Sonntagabend, den 22.02.2026 wurde der Löschzug Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne um 19:54 Uhr zu einem Kaminbrand in die Selmer Landstraße alarmiert. Das Einsatzstichwort lautete.

In einem Einfamilienhaus hatte sich Ruß im Kamin entzündet. Die Einsatzkräfte entfernten das Brandgut aus dem Kaminofen mit Schuttmulden und kehrten den Kaminzug über die Drehleiter, bis der Brand vollständig gelöscht war. Während der Maßnahmen wurden der Kamin und das Gebäude mehrfach mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

An der Einsatzstelle waren 21 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen tätig. Unterstützt wurden sie durch die Polizei und den Bezirksschornsteinfeger.

Das Gebäude wurde durch den Brand nicht beschädigt, und es gab keine Verletzten. Die Einsatzstelle wurde gesichert und an den Betreiber bzw. den Bezirksschornsteinfeger übergeben. Der Einsatz konnte um 21:45 Uhr beendet werden.

