FW-WRN: Mit Drehleiter in den Ruhestand: Überraschende Verabschiedung für Kordula Mertens

Ein ungewöhnlicher "Alarm" sorgte jetzt vor dem Stadthaus für Aufmerksamkeit: "KORDI A.D. - Pension droht!! DLK zur sofortigen Rettung der Dezernentin in den Ruhestand!". Was zunächst wie ein echter Einsatz klang, entpuppte sich schnell als liebevoll geplante Überraschung zur Verabschiedung von Kordula Mertens, die nach Jahrzehnten im Dienst der Stadtverwaltung in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Vor dem Stadthaus in Werne hatten sich zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Stadthaus versammelt, um ihrer langjährigen Dezernentin einen würdigen Abschied zu bereiten. Auch Vertreter der Feuerwehr Werne waren vor Ort, schließlich war Mertens über viele Jahre hinweg auch für die Feuerwehr zuständig und hat deren Entwicklung in der Stadt maßgeblich begleitet.

Für einen besonderen Höhepunkt sorgten die hauptamtlichen Gerätewarte der Feuerwehr: Mit der Drehleiter rückten sie an, um "Kordi", wie sie von vielen genannt wird, symbolisch in den Ruhestand zu "retten". Unter Applaus der versammelten Gäste ging es für die überraschte Dezernentin im Korb der Drehleiter hoch hinaus. Begleitet wurde sie dabei von Tobias Tenk, Leiter der Feuerwehr, sowie von Lars Hübchen, Bürgermeister der Stadt Werne.

Die Fahrt in luftige Höhe wurde von zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern verfolgt, darunter auch viele Wegbegleiter aus der Feuerwehr. Unter den Gästen befanden sich die ehemaligen Leiter der Feuerwehr Thomas Temmann und Bernhard Boshammer. Ebenfalls anwesend waren der frühere stellvertretende Leiter der Feuerwehr Jörg Mehringskötter sowie der derzeitige stellvertretende Leiter der Feuerwehr Sven Schubert.

Die große Beteiligung aus Verwaltung und Feuerwehr zeigte, welchen Stellenwert Kordula Mertens in den vergangenen Jahrzehnten hatte. Insgesamt blickt sie auf 48 Jahre im öffentlichen Dienst zurück. In dieser Zeit begleitete sie zahlreiche Entwicklungen innerhalb der Stadtverwaltung und setzte sich insbesondere auch für die Belange der Feuerwehr ein.

Viele Feuerwehrangehörige betonten bei der Verabschiedung, dass Mertens stets ein offenes Ohr für ihre Anliegen gehabt habe und wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Feuerwehr in Werne gegeben habe.

Mit Applaus, persönlichen Worten und der spektakulären Drehleiter-Aktion verabschiedeten sich Verwaltung und Feuerwehr schließlich von einer Dezernentin, die die Stadt über viele Jahre hinweg geprägt hat.

Für Kordula Mertens beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt - diesmal ohne Alarmmeldung. Die symbolische "Rettung" in den Ruhestand dürfte ihr jedoch noch lange in Erinnerung bleiben.

