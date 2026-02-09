Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Sonntag, den 08.02.2026, zwischen 13:00 - 14:45 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Hasenstraße ein. Im inneren öffneten die unbekannten Täter auf mehreren Stockwerken diverse Schränke und Schubladen und durchwühlten diese. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Der Wert der entwendeten Sachen ist Gegenstad der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

