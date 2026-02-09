PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Sonntag, den 08.02.2026, zwischen 13:00 - 14:45 Uhr brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Hasenstraße ein. Im inneren öffneten die unbekannten Täter auf mehreren Stockwerken diverse Schränke und Schubladen und durchwühlten diese. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Der Wert der entwendeten Sachen ist Gegenstad der laufenden Ermittlungen.

Zeugen, die in der Nähe der Tatörtlichkeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Täterhinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 11:53

    POL-PDLU: Speyer - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Speyer (ots) - In der Zeit von Samstag, den 07.02.2026, 13 Uhr bis Sonntag, den 08.02.2026, 13 Uhr, parkte eine 63-jährige Frau ihren schwarze PKW der Marke Peugeot ordnungsgemäß auf einem eingezeichneten Parkplatz am Fahrbahnrand in der Carl-Zimmermann-Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß beim Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel des schwarzen Peugeots und riss diesen ab. Anschließend entfernte sich das ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 17:42

    POL-PDLU: Vorsicht vor Telefonbetrügern - Aktuelle Warnmeldung

    Böhl-Iggelheim/Dannstadt-Schauernheim (ots) - Aktuell kommt es in Böhl-Iggelheim und Dannstadt-Schauernheim vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen z.B. Notlagen von angeblichen Angehörigen vortäuschen (sogenannte Schockanrufe), falsche Gewinnversprechen abgeben oder sich fälschlicherweise als Amtsträger wie Staatsanwälte oder ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 11:26

    POL-PDLU: Autofahrer unter THC-Einfluss

    Schifferstadt (ots) - Am Abend des 06.02.2026 wurde ein 33-jähriger Autofahrer um kurz vor Mitternacht einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum vor Fahrtantritt. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren