PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Autofahrer unter THC-Einfluss

Schifferstadt (ots)

Am Abend des 06.02.2026 wurde ein 33-jähriger Autofahrer um kurz vor Mitternacht einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum vor Fahrtantritt. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://www.polizei.rlp.de/?id=1377

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 11:25

    POL-PDLU: Nägel auf Feldweg

    Dannstadt-Schauernheim (ots) - Am Samstagnachmittag, 07.02.2026, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Nagel im Reifen seines PKWs. Bei einer Nachschau auf dem Feldweg zwischen der Mozartstraße und der Industriestraße konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass vermutlich Brandschutt mit Nägeln durch Unbekannte in vorhandene Mulden verteilt wurde. Der Feldweg wurde abgesperrt. Geschädigte oder mögliche Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der 06235 / 495-0 ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 11:23

    POL-PDLU: Streit mit Taxifahrer endet in Handgemenge

    Schifferstadt (ots) - Am Sonntagmorgen, 08.02.2026, wurden Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt, gegen 1:30 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Taxifahrer seinen 41-jährigen Fahrgast an seinem Ziel absetzte. Hier kam es dann aufgrund der Bezahlung des Fahrpreises zum Streit, woraufhin der Fahrgast den Taxifahrer körperlich anging. ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 10:14

    POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Frankenthal (ots) - Am 08.02.2026 kam es gegen 04:31 Uhr im Sauweideweg, Fahrtrichtung Edigheim, zu einem Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Ein unbeteiligter Zeuge meldete den Unfall der Polizei. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-jähriger Fahrer mit seinem Fahrzeug den Sauweideweg und kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Zaun. Die eingesetzten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren