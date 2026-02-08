POL-PDLU: Autofahrer unter THC-Einfluss
Schifferstadt (ots)
Am Abend des 06.02.2026 wurde ein 33-jähriger Autofahrer um kurz vor Mitternacht einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum vor Fahrtantritt. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
