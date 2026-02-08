PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Vorsicht vor Telefonbetrügern - Aktuelle Warnmeldung

Böhl-Iggelheim/Dannstadt-Schauernheim (ots)

Aktuell kommt es in Böhl-Iggelheim und Dannstadt-Schauernheim vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen z.B. Notlagen von angeblichen Angehörigen vortäuschen (sogenannte Schockanrufe), falsche Gewinnversprechen abgeben oder sich fälschlicherweise als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgeben. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre Opfer derart, dass sie teilweise sehr hohe Geldbeträge und Wertgegenstände an die Täter überweisen oder sogar persönlich übergeben. Und es kann jeden treffen. Denn die Täter agieren äußerst geschickt und skrupellos. Dabei passen sie ihre Gesprächstaktiken und Vorgehensweisen ständig an.

Deshalb benötigen wir jetzt Ihre Mithilfe! Haben Sie gerade im Bereich Böhl-Iggelheim und Dannstadt-Schauernheim etwas Ungewöhnliches beobachtet? Kam Ihnen gerade etwas komisch vor? Haben Sie den Verdacht, dass in Ihrem Umfeld ein solcher Betrugsfall aktuell stattfinden könnte? Dann verständigen Sie bitte umgehend die Polizei!

Sind Sie z. B. Taxifahrerin oder Taxifahrer und fahren gerade eine ältere Person zu einer Bank, weil diese Geld abheben möchte? Oder sind Sie Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einer Bank und sollen einer älteren Person einen ungewöhnlich hohen Geldbetrag von ihrem Konto auszahlen? Die Situation kommt Ihnen verdächtig vor? Dann rufen Sie bitte die 110! Im besten Fall stellt sich der Sachverhalt als harmlos heraus. Im Zweifelsfall könnten Sie aber auch eine Straftat vereiteln und Mitbürgerinnen und Mitbürger vor großem Schaden bewahren!

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 11:26

    POL-PDLU: Autofahrer unter THC-Einfluss

    Schifferstadt (ots) - Am Abend des 06.02.2026 wurde ein 33-jähriger Autofahrer um kurz vor Mitternacht einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum vor Fahrtantritt. Ein durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 11:25

    POL-PDLU: Nägel auf Feldweg

    Dannstadt-Schauernheim (ots) - Am Samstagnachmittag, 07.02.2026, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen Nagel im Reifen seines PKWs. Bei einer Nachschau auf dem Feldweg zwischen der Mozartstraße und der Industriestraße konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass vermutlich Brandschutt mit Nägeln durch Unbekannte in vorhandene Mulden verteilt wurde. Der Feldweg wurde abgesperrt. Geschädigte oder mögliche Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter der 06235 / 495-0 ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 11:23

    POL-PDLU: Streit mit Taxifahrer endet in Handgemenge

    Schifferstadt (ots) - Am Sonntagmorgen, 08.02.2026, wurden Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt, gegen 1:30 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Taxifahrer seinen 41-jährigen Fahrgast an seinem Ziel absetzte. Hier kam es dann aufgrund der Bezahlung des Fahrpreises zum Streit, woraufhin der Fahrgast den Taxifahrer körperlich anging. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren