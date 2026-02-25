Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Transporter flieht vor Polizei_ Festnahme von zwei Fahrzeuginsassen

Gevelsberg (ots)

Am 24. Februar, gegen 11:30 Uhr stellten Kräfte der Polizeiwache Ennepetal auf der Rosendahler Straße einen Transporter der Marke Peugeot fest, der im Laufe des Morgens an einem Verkehrsunfall beteiligt war und sich auf der Flucht befand. Zudem lagen Hinweise vor, dass das Fahrzeug an einem Diebstahl beteiligt war. Umgehend sollte der Peugeot angehalten und kontrolliert werden. Dazu gaben die Kräfte eindeutige Anhaltesignale. Das Fahrzeug beschleunigte sofort stark und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Kräfte fuhren in Richtung Engelbert-Tunnel hinterher. Trotz mehrfacher deutlicher Signale stoppte das Fahrzeug nicht, erhöhte immer wieder stark die Geschwindigkeit und missachtete rot zeigende Ampeln. Zusätzlich mussten andere Verkehrsteilnehmer ausweichen und stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Fahrt erstreckte sich durch den innerstädtischen Bereich von Gevelsberg. Nach dem Engelbert Tunnel fuhr das Fahrzeug weiter in Fahrtrichtung Milsper Straße. Von der Milsper Straße ging die Fahrt weiter in Richtung Wasserstraße und von dort aus in Fahrtrichtung des Gevelsberger Bahnhofs.

Aufgrund der Gesamtumstände verloren die Kräfte im weiteren Verlauf der Fahrt kurzzeitig den Sichtkontakt. Es konnte jedoch noch erkannt werden, wie der Peugeot in die Gartenstraße abbog. Kurze Zeit später stellten die Kräfte den Transporter verunfallt am rechten Fahrbahnrand fest. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den Fahrzeuginsassen, konnten zwei Personen, ein 18- jähriger Gevelsberger und ein 19-jähriger Gevelsberger festgenommen werden. Beide wurden zur Polizeiwache Ennepetal verbracht.

Das Fachkommissariat Verkehr hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell