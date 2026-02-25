PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Transporter flieht vor Polizei_ Festnahme von zwei Fahrzeuginsassen

Gevelsberg (ots)

Am 24. Februar, gegen 11:30 Uhr stellten Kräfte der Polizeiwache Ennepetal auf der Rosendahler Straße einen Transporter der Marke Peugeot fest, der im Laufe des Morgens an einem Verkehrsunfall beteiligt war und sich auf der Flucht befand. Zudem lagen Hinweise vor, dass das Fahrzeug an einem Diebstahl beteiligt war. Umgehend sollte der Peugeot angehalten und kontrolliert werden. Dazu gaben die Kräfte eindeutige Anhaltesignale. Das Fahrzeug beschleunigte sofort stark und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Kräfte fuhren in Richtung Engelbert-Tunnel hinterher. Trotz mehrfacher deutlicher Signale stoppte das Fahrzeug nicht, erhöhte immer wieder stark die Geschwindigkeit und missachtete rot zeigende Ampeln. Zusätzlich mussten andere Verkehrsteilnehmer ausweichen und stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die Fahrt erstreckte sich durch den innerstädtischen Bereich von Gevelsberg. Nach dem Engelbert Tunnel fuhr das Fahrzeug weiter in Fahrtrichtung Milsper Straße. Von der Milsper Straße ging die Fahrt weiter in Richtung Wasserstraße und von dort aus in Fahrtrichtung des Gevelsberger Bahnhofs.

Aufgrund der Gesamtumstände verloren die Kräfte im weiteren Verlauf der Fahrt kurzzeitig den Sichtkontakt. Es konnte jedoch noch erkannt werden, wie der Peugeot in die Gartenstraße abbog. Kurze Zeit später stellten die Kräfte den Transporter verunfallt am rechten Fahrbahnrand fest. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach den Fahrzeuginsassen, konnten zwei Personen, ein 18- jähriger Gevelsberger und ein 19-jähriger Gevelsberger festgenommen werden. Beide wurden zur Polizeiwache Ennepetal verbracht.

Das Fachkommissariat Verkehr hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 08:51

    POL-EN: Wetter: Einbruch in Arztpraxis_ Täter stehlen Bargeld und Briefmarken

    Wetter (ots) - Zu einem Einbruch in eine Arztpraxis in der Königstraße in Wetter kam es zwischen dem 23. Februar 20:00 Uhr und dem 24. Februar 7:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Räume der Praxis. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwenden Bargeld und Briefmarken. Nach der Tat flüchteten ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 09:57

    POL-EN: Wetter: Einbruch in Pkw_ Festnahme von Tätern

    Wetter (ots) - Nach einem Einbruch in einen Pkw kam es am 20. Februar, gegen 10:00 Uhr zu zwei Festnahmen. Nach ersten Erkenntnissen konnten eine 51-jährige und ein 50-jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland einen geparkten Pkw im Schöllinger Feld mithilfe eines elektronischen Gerät öffnen. Aus dem Fahrzeug wurde dann eine Handtasche entwendet und die beiden Personen flüchteten mit einem Pkw Audi mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren