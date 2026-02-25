Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Einbruch in Arztpraxis_ Täter stehlen Bargeld und Briefmarken

Wetter (ots)

Zu einem Einbruch in eine Arztpraxis in der Königstraße in Wetter kam es zwischen dem 23. Februar 20:00 Uhr und dem 24. Februar 7:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Räume der Praxis. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwenden Bargeld und Briefmarken. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 023249166 2200 melden.

