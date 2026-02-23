Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Herdecke: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger_ Fußgänger wird verletzt
Herdecke (ots)
Verletzt wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der Ringstraße am 22. Februar, gegen 19:45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war ein 25-jähriger aus Hagen mit seinem PKW der Marke Skoda auf der Ringstraße in Fahrtrichtung Veilchenweg unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt überquerte eine 48-jährige Herdeckerin die Fahrbahn. Dies erkannte der 25-jährige zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell