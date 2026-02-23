Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgänger_ Fußgänger wird verletzt

Herdecke (ots)

Verletzt wurde ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall auf der Ringstraße am 22. Februar, gegen 19:45 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war ein 25-jähriger aus Hagen mit seinem PKW der Marke Skoda auf der Ringstraße in Fahrtrichtung Veilchenweg unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt überquerte eine 48-jährige Herdeckerin die Fahrbahn. Dies erkannte der 25-jährige zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.

