Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Serie von Kelleraufbrüchen

Täter brechen elf Kellerräume auf

Gevelsberg (ots)

Zahlreiche Kellerräume zweier Mehrfamilienhäuser in der Breitenfelder Straße haben bisher unbekannte Täter am 20.02.2026 aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333/9166-0. (tsc)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell