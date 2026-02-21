Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Serie von Kelleraufbrüchen
Täter brechen elf Kellerräume auf
Gevelsberg (ots)
Zahlreiche Kellerräume zweier Mehrfamilienhäuser in der Breitenfelder Straße haben bisher unbekannte Täter am 20.02.2026 aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333/9166-0. (tsc)
