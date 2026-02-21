Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Garagen und Gartenhäuser aufgebrochen
Täter erbeuten Werkzeug und Pedelecs
Wetter (ots)
Bisher unbekannte Täter brachen am 20.02.2026 mehrere Gartenhäuser und Garagen in der Straße Sonnenfeld in Wetter auf. Hier erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen hochwertiges Werkzeug und zwei Pedelecs. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen zur fraglichen Zeit in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02333/9166-0 bei der Polizei zu melden. (tsc)
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell