Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Garagen und Gartenhäuser aufgebrochen

Täter erbeuten Werkzeug und Pedelecs

Wetter (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen am 20.02.2026 mehrere Gartenhäuser und Garagen in der Straße Sonnenfeld in Wetter auf. Hier erbeuteten sie nach ersten Erkenntnissen hochwertiges Werkzeug und zwei Pedelecs. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen zur fraglichen Zeit in diesem Bereich gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02333/9166-0 bei der Polizei zu melden. (tsc)

