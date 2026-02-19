Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Täter brechen in Gartenhütten ein_ Täterbeschreibung liegt vor

Gevelsberg (ots)

Gleich in vier Gartenhütten in einer Kleingartenanlage in der Bahnhofstraße in Gevelsberg wurde am 18. Februar in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter gewaltsam die Türen der Gartenhütten auf und entwendeten diverse Gartengeräte. Aufmerksame Zeugen hatten in der Zeit zwei Personen in der Kleingartenanlage festgestellt, die augenscheinlich Gartengeräte mit sich trugen. Zudem war ein Pkw der Marke Ford aufgefallen. Da den Zeugen die Situation merkwürdig vorkam, informierten Sie die Polizei. In dieser Zeit flüchten die Täter jedoch in unbekannte Richtung. Erst zu einem späteren Zeitpunkt wurden die Einbrüche festgestellt, sodass davon auszugehen ist, dass diese Personen die Täter des Einbruchs waren. Eine Fahndung lief vorerst negativ. Beide Personen konnten wie folgt beschrieben werden: circa 30 Jahre alt, schwarze Arbeitskleidung, deutsche Sprache.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

