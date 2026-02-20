PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EN: Wetter: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus_ Videoaufzeichnung liegt vor

Wetter (ots)

Durch Hebeln an einem Fenster versuchten Täter in ein Einfamilienhaus in der Grundschötteler Straße am 19. Februar, gegen 20:15 Uhr einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter durch den Garten an das Fenster und versuchten durch Hebeln dies zu öffnen. Das gelang jedoch nicht, sodass die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung flüchteten. Die Auswertung von Videomaterial ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden

