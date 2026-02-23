PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: Einbruch in Wohnung_ Täter hebeln Küchenfenster auf

Ennepetal (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Breslauer Straße kam es zwischen dem 21. Februar, 17:45 Uhr und dem 22. Februar, 01:30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter gewaltsam ein Küchenfenster auf und gelangten so in die Wohnung. In den Räumen durchwühlten sie Schränke und Schubladen und suchten nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0233391662100 melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

