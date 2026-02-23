Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Einbruch in Pkw_ Festnahme von Tätern

Wetter (ots)

Nach einem Einbruch in einen Pkw kam es am 20. Februar, gegen 10:00 Uhr zu zwei Festnahmen. Nach ersten Erkenntnissen konnten eine 51-jährige und ein 50-jähriger ohne festen Wohnsitz in Deutschland einen geparkten Pkw im Schöllinger Feld mithilfe eines elektronischen Gerät öffnen. Aus dem Fahrzeug wurde dann eine Handtasche entwendet und die beiden Personen flüchteten mit einem Pkw Audi mit französischen Kennzeichen von der Tatörtlichkeit. Ein aufmerksamer Zeuge hatte die Tat beobachtet, die Täter gestört und daraufhin umgehend die Polizei informiert. Deswegen konnte der flüchtige Audi im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. Der Täter und die Täterin, beide mit rumänischer Staatsbürgerschaft, konnten festgenommen werden. Beide Personen sind bereits in der Vergangenheit polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Kriminalpolizei hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell