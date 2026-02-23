Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Auffahrunfall unter Alkoholeinfluss_ Blutprobe genommen und Führerschein sichergestellt

Gevelsberg (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es am 21. Februar, gegen 20:15 Uhr auf der Mauerstraße in Gevelsberg. Nach ersten Erkenntnissen erkannte ein 46-jähriger Gevelsberger mit seinem PKW der Marke VW den Bremsvorgang eines vorausfahrenden Dacia zu spät und fuhr auf den Pkw auf. In diesem Fahrzeug befand sich ein 42-jähriger Schwelmer. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich dann der Verdacht, dass der Gevelsberger unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stehen könnte. Ein Test zeigte einen Wert von über 0,8 Promille.

Eine Blutprobe wurde bei dem 46-jährigen genommen und sein Führerschein sichergestellt.

