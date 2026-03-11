PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Jugendlicher liefert sich gefährliches Wettrennen mit der Polizei (0061374/2026)

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Ein 17-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades entzog sich am Dienstag (10.03.2026) gegen 17:30 Uhr einer Verkehrskontrolle. Der Jugendliche war mit einer illegal getunten Simson S51 ohne Kennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs. Als Polizeibeamte eine Kontrolle durchführen wollten, flüchtete der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit. Dabei kam es beinahe zu einer Kollision mit einem Pkw. Zudem befuhr der Jugendliche den Radweg zwischen Wünschendorf und Meilitz und war dabei teilweise mit reichlich 70 km/h unterwegs. Mehrere Fußgänger mussten zur Seite springen, um Zusammenstöße zu vermeiden. Die Polizei konnte die halsbrecherische Fahrt schließlich stoppen. Die Kontrolle ergab, dass das Fahrzeug nicht versichert war und der 17-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis, eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

