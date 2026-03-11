PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Brand auf Grünfläche (0061509/2026)

Gera (ots)

Gera. Am Dienstag (10.03.2026) geriet gegen 16:45 Uhr auf bisher noch unbekannte Weise eine etwa 300 Quadratmeter große Heidefläche in der Maler-Fischer-Straße in Brand. Das Feuer breitete sich schnell aus, konnte jedoch durch die eingesetzte Feuerwehr rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Durch den Brand entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Personen wurden nicht verletzt. Polizeibeamte leiteten vor Ort Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung ein und führten Spurensicherungsmaßnahmen durch. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

