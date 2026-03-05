PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Gestohlene Poolroboter entdeckt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Die Duisburger Kriminalpolizei beschäftigt sich jetzt mit den Ergebnissen des Kontrolleinsatzes im Zusammenhang mit Problemimmobilien, der am Mittwochmorgen (4. März) unter anderem in Marxloh stattgefunden hat. Im Keller eines kontrollierten Hauses an der Grillostraße fanden die Polizistinnen und Polizisten bei dem Einsatz mutmaßliche Hehlerware in einem etwa sechsstelligen Wert. Es handelt sich um 178 in Kartons verpackte Poolroboter, welche die Polizei sichergestellt hat. Jetzt suchen die Ermittlerinnen und Ermittler nach Zeugen, die in der vergangenen Zeit verdächtige Beobachtungen rund um das Haus gemacht oder möglicherweise eine verdächtige Lieferung beobachtet haben. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat 34 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

