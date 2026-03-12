LPI-G: (GRZ) Alkoholisiert mit Pkw unterwegs (00625288/2026)
Greiz (ots)
Weida. Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochabend (11.03.2026) gegen 19:40 Uhr einen Pkw auf der Bundesstraße 92 kurz vor dem Ortseingang Weida. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über der zulässigen Grenze. Die Beamten untersagten dem 38-jährigen Fahrer die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. (SR)
