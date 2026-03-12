LPI-G: (GRZ) Alkoholisiert mit Pkw unterwegs (00625288/2026)

Gera (ots) - Gera. Am Mittwochmittag (11.03.2026) kam es gegen 13:05 Uhr in einem Supermarkt in der Reichsstraße zu einem Diebstahl von mehreren Waren. Ein 26-jähriger Mann steckte nach bisherigen Erkenntnissen verschiedene Waren in eine mitgeführte Tasche und wollte an der Kasse lediglich Zigaretten bezahlen. Als eine Mitarbeiterin ihn auf die weiteren Waren ...

mehr