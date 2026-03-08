PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hochstadt (Pfalz) (ots)

Am Samstagnachmittag wollte die Fahrerin eines Hyundais von der Neustadter Straße nach links in die Straße Im Kirchacker abbiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende Motorradfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Die Motorradfahrerin wurde leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Alkoholkonsum der Motorradfahrerin. Ein Test ergab 0,86 Promille. Es wurden somit gegen beide Frauen entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
P. Herrmann

Telefon: 06341-2870
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

