POL-PDLD: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Landau in der Pfalz (ots) - Am Samstagabend befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Mofa die Godramsteiner Hauptstraße in Richtung Siebeldingen. Als er verkehrsbedingt hinter einem stehenden Fahrzeug anhalten musste, stürzte der Mann ohne Fremdweinwirkung von seinem Mofa. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte zwar Alkoholgeruch festgestellt werden, ein Atemalkoholtest war jedoch zunächst nicht möglich. Der Mofafahrer war im ...

mehr