Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Taschendiebstahl - Zeugen gesucht

Landau in der Pfalz (ots)

Am Samstag wurde eine 66-jährige Frau in der Landauer Fußgängerzone Geschädigte eines Taschendiebstahls. Bislang unbekannte Täter entwendeten vermutlich auf dem Weg von einer Buchhandlung in einen nur wenige Meter entferntes Ladengeschäft oder in dem Geschäft selbst aus dem Rucksack der Frau den Geldbeutel. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme kam es bereits zum unberechtigten Einsatz der Bankkarten, sodass ein weiterer Vermögensschaden entstand.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zur bislang unbekannten Täterschaft geben können, sich per E Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 287 0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell