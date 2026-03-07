Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Lingenfeld - Betrunken zur Anzeigenaufnahme erschienen

Lingenfeld (ots)

Am Freitag, den 06.03.2026, gegen 17:30 Uhr, befanden sich Beamte der Polizeiinspektion Germersheim in Lingenfeld zur Aufnahme einer Anzeige. Währenddessen erschien ein 51-jähriger Anwohner mit seinem Fahrzeug an der Örtlichkeit und nahm Kontakt zu den eingesetzten Beamten auf.

Dabei stellten die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein anschließend auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,88 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

