POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrolle
Oberotterbach (ots)
Am Samstag 07.03.2026, zwischen 11:00 und 12:30 Uhr überwachten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer auf der B38 (Weinstraße) in Oberotterbach. Bei erlaubten 30 km/h innerorts mussten 29 Verkehrsteilnehmer sanktioniert werden, die zu schnell unterwegs waren. Der Spitzenreiter wurde mit 52 km/h gemessen.
