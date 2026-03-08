PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10-Kontrollen

Annweiler am Trifels (ots)

Am Samstag wurden im Zusammenhang mit den Tunnelsperrungen Kontrollen des B10 Durchgangsverkehrs auf der Umleitungsstrecke in Annweiler durchgeführt. Beamte der Polizeiinspektion Landau legten hierbei den Schwerpunkt auf die Überwachung des Schwerverkehrs. Es konnten zwischen 11:45 Uhr und 12:35 Uhr lediglich vier Fahrzeuge über 3,5t festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Während drei Fahrzeuge berechtigt die B10 befuhren, wurde gegen den Fahrzeugführer des vierten LKWs eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Der Fahrer wurde mit seinem Sattelzug wieder in Richtung A65 zurückgeschickt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
P. Herrmann

Telefon: 06341-2870
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

