Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Autofahrer inhaliert Lachgas

Schifferstadt (ots)

Am späten Dienstagabend (03.02.26) gegen 22:50 Uhr stellte eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Schifferstadt einen stehenden PKW mit laufendem Motor in der Burgstraße fest. Hierbei konnte beobachtet werden, wie eine männliche Person im Auto sitzend einen Luftballon in der Hand und an den Mund hielt, um zu inhalieren. Anschließend fuhr der Fahrer in Richtung Südbahnhof los. Hierbei fuhr der Fahrer mehrfach in den Gegenverkehr sowie über den Gehweg. Zu einer Gefährdung anderer kam es nicht. Der Fahrer konnte schließlich in der Portheide angehalten und durch die Polizei kontrolliert werden. Der 20-jährige Fahrer hatte Schwierigkeiten bei der Gesprächsführung und wirkte desorientiert. Im Auto stellten die Beamten eine Lachgasflasche und schwarze Luftballons fest. Aufgrund der unsicheren Fahrweise sowie der Auffälligkeiten wurde dem 20-jährigen die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell