Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Mit Krankenfahrstuhl unter Alkoholeinfluss unterwegs (0062568/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Polizeibeamte stellten am Mittwochabend (11.03.2026) gegen 20:00 Uhr in der Marstallstraße einen 64-jährigen Mann fest, der mit einem Krankenfahrstuhl im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs war. Ein Atemalkoholtest ergab einen deutlich erhöhten Wert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutentnahme veranlasst. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

