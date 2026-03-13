LPI-G: (ABG) Ohne Fahrerlaubnis unterwegs (0062730/2026)
Altenburg (ots)
Meuselwitz. Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagmorgen (12.03.2026) gegen 07:55 Uhr in der Luckaer Straße einen Pkw. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 71-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (SR)
