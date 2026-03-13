LPI-G: (ABG) Ohne Fahrerlaubnis unterwegs (0062730/2026)

Gera (ots) - Gera. Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochmorgen (11.03.2026) gegen 05:10 Uhr in der Vogtlandstraße stellten Polizeibeamte mehrere Verstöße fest. Der 39-jährige Fahrer eines Pkw stand nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss berauschender Mittel. Zudem ergaben sich Hinweise, dass es sich bei der vorgelegten Fahrerlaubnis um ein gefälschtes Dokument handeln könnte. Eine gültige Fahrerlaubnis ...

mehr