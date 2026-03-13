PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-G: (ABG) Ohne Fahrerlaubnis unterwegs (0062730/2026)

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagmorgen (12.03.2026) gegen 07:55 Uhr in der Luckaer Straße einen Pkw. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 71-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

