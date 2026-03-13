PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Mann bedroht Passanten mit Kettensäge (0063741/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Donnerstag (12.03.2026) kam es zwischen 17:45 Uhr und 18:15 Uhr in der Weißendorfer Straße zu einem Polizeieinsatz. Ein Mann hatte zuvor lautstark auf der Straße herumgeschrien und Gegenstände auf ein angrenzendes Feld geworfen. Als ein 82-jähriger Zeuge den Notruf verständigte, wurde dieser durch den Mann mit einer Kettensäge bedroht. Polizeibeamte stellten den 32-jährigen Tatverdächtigen vor Ort. Während der Maßnahmen verhielt er sich aggressiv und versuchte sich den polizeilichen Maßnahmen zu widersetzen. Die Ermittlungen wurden eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

