Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta für den Bereich Barßel

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel/Luxemburg - vermisste Kinder wohlbehalten angetroffen

Die am Montag, dem 23. Februar 2026 als vermisst gemeldeten 9- und 10-jährigen Cousins aus Barßel konnten wohlbehalten angetroffen werden und befinden sich aktuell in behördlicher Obhut. Die Kinder sind wohlauf. Der bisherige polizeiliche Ermittlungsstand, wonach weder ein Unglücksfall noch eine akute Gefährdung für die Kinder vorlag, konnte somit bestätigt werden.

Zum Geschehen können derzeit folgende Angaben gemacht werden: Auch am gestrigen Tage ergriff die Polizei in und um Barßel umfangreiche offene und verdeckte Maßnahmen, um den Aufenthalt der Kinder zu ermitteln. Zu diesen Zwecken kamen auch ein Mantrailer der Rettungshundestaffel Bremerhaven und der Rettungshundestaffel Emden sowie ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zudem wurden diverse Hinweise aus der Bevölkerung überprüft.

Bereits im Laufe des gestrigen Tages ergab sich aus den polizeilichen Ermittlungen für die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta der Verdacht, dass sich beide Kinder nicht mehr im Bereich Barßel aufhalten und somit die örtlichen Suchmaßnahmen sukzessive reduziert wurden. Gleichzeitig wurden die weiteren Ermittlungen rund um das Verschwinden der Kinder intensiviert.

Die Kinder wurden am heutigen Nachmittag (25.02.2026), in Begleitung eines 30-jährigen, männlichen Familienangehörigen, in Luxemburg angetroffen und durch Einsatzkräfte der dortigen Polizei in Obhut genommen worden.

Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat gegen den 30-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Entziehung Minderjähriger eingeleitet (§235 Abs. 2 StGB).

Ob weitere Personen in das Geschehen involviert sind bzw. beteiligt waren und wie die Kinder nach Luxemburg gelangt sind, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. Auch das Motiv bzw. der Zweck der Verbringung der Kinder ins europäische Ausland wird überprüft.

Die vorgenannten Ermittlungen und Überprüfungen sind derzeit jedoch noch nicht abgeschlossen.

Eine sichere Rückführung der Kinder wird zurzeit in enger Abstimmung aller beteiligten Behörden vorbereitet.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird somit zurückgenommen. Es wird darum gebeten, die Lichtbilder der Jungen nicht weiter zu verwenden und eine Löschung zu veranlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POKin Julia Göken
Telefon: 04471/1860-204
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren