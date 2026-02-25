Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg
Cloppenburg/Vechta (ots)
Friesoythe - Sachbeschädigung am PKW
Unbekannte Täter beschädigten am Dienstag, den 24.02.2026, in der Zeit von 07:45 Uhr bis 09:00 Uhr, die Rückleuchte eines PKW Mercedes Benz Vito Tourer in der Straße Ems-Dollart-Ring. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.
