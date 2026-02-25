PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Sachbeschädigung am PKW

Unbekannte Täter beschädigten am Dienstag, den 24.02.2026, in der Zeit von 07:45 Uhr bis 09:00 Uhr, die Rückleuchte eines PKW Mercedes Benz Vito Tourer in der Straße Ems-Dollart-Ring. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 12:27

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Diebstahl von Baustelle In der Zeit von Montag, den 23.02.2026 (16:45 Uhr) bis Dienstag, den 24.02.2026 (07:45 Uhr) begaben sich unbekannte Täter in das erste Obergeschoss einer Baustelle an der Löninger Straße und entwendeten aus einem dortigen Baucontainer diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter ...

    mehr
  • 24.02.2026 – 13:23

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Randalierer vor Verbrauchermarkt - Polizist schwer verletzt Am Montag, den 23.02.2026, wurden der Polizei in Vechta gegen 20:10 Uhr drei stark alkoholisierte Personen auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Münsterstraße gemeldet. Demnach hätten die drei Männer Passanten belästigt und in der Öffentlichkeit uriniert. Als die Streifenwagenbesatzung eintraf, reagierte einer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren