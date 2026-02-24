PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta für den Bereich Barßel

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Personenspürhund und Polizeihubschrauber im Einsatz - Ermittlungen auf eventuelle familiäre Hintergründe ausgeweitet

Am Dienstag, den 24.02.2026, wurde die Suche nach den beiden vermissten Jungen aus einer Wohngruppe in Barßel fortgesetzt. Gegen Mittag nahm ein Personenspürhund der Rettungshundestaffel aus Bremerhaven die Suche ausgehend von der Wohngruppe in der Hauptstraße auf. Mit Unterstützung von Polizeibeamtinnen und -beamten wurden diverse Straßenzüge im Ortskern von Barßel überprüft.

Auch ein Polizeihubschrauber kam erneut zum Einsatz, um größere Flächen bzw. Gewässer und deren Uferbereiche in Augenschein zu nehmen. Beide Maßnahmen lieferten keine konkreten Erkenntnisse zum Aufenthalt oder Verbleib der Kinder.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wird derzeit kein Unglücksfall angenommen.

Parallel im Hintergrund geführte, umfangreiche polizeiliche Ermittlungen sowohl im Umfeld der Wohngruppe als auch im familiären Kontext, schließen nach derzeitigem Ermittlungsstand eine akute Gefährdung aus.

Vielmehr ist derzeit davon auszugehen, dass sich beide Kinder nicht mehr im Bereich Barßel aufhalten.

Die beiden Jungen wohnen seit 2025 in der Wohngruppe in Barßel, ein Nachzug der in Afghanistan lebenden Eltern war bisher nicht möglich.

Etwaige verwandtschaftliche Kontakte im europäischen Ausland sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an, eine überörtliche Personenfahndung wurde initiiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

