Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Diebstahl von Firmengelände

Am Samstag, den 21.02.2026, öffneten unbekannte Täter gegen 23:50 Uhr gewaltsam das Eingangstor einer Firma an der Europa-Allee im Eco-Park auf und fuhren ersten Ermittlungen nach mit einem Transporter vor eine Halle. Das Tor der Halle wurde ebenfalls gewaltsam geöffnet. Hieraus entwendeten die Täter diverse Kabeltrommeln und Kabelstränge. Eine angebrachte Videoüberwachungskamera wurde ebenfalls entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Molbergen - Radlader beschädigt

Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Freitag, den 20.02.2026 (12:45 Uhr) bis Montag, den 23.02.2026 (07:30 Uhr), eine Fensterscheibe eines Radladers, der auf einer Baustelle an der Straße Moorhook abgestellt war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen unter 04475/9412222 entgegen.

Cloppenburg - Sattelzugmaschine touchiert Leitplanke - Verkehrsunfallflucht

Der unbekannte Führer einer Sattelzugmaschine kam am Montag, den 23.02.2026, gegen 13:10 Uhr, zwischen der Anschlussstelle Emstek-Ost und Emstek-West nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine dortige Leitplanke auf einer Länge von ca. 40 Metern. Der Fahrzeugführer eines Sattelzuges aus Litauen setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen.

Cloppenburg - Schwerer Verkehrsunfall

Am Montag, den 23.02.2026, befuhr ein 28-jähriger PKW-Führer aus Cloppenburg gegen 18:50 Uhr den Ambührener Weg aus Richtung Molberger Straße kommend in Fahrtrichtung Stalfördener Straße. In einer Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und fuhr anschließend frontal gegen einen weiteren Baum. Der Cloppenburger wurde schwer verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell