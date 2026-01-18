PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugenaufruf nach Kennzeichendiebstahl am Funkstreifenwagen

Greiz (ots)

Greiz. Am Freitag den 16.01.2026 kam es in der Zeit von 21:50 Uhr bis 23:40 Uhr zu einem Diebstahl des hinteren Kennzeichens eines Streifenwagens der Polizeiinspektion Greiz. Der kolorierte Streifenwagen wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten in der Adelheidstraße in Greiz abgestellt und während anstehender Durchsuchungsmaßnahmen unbeobachtet gelassen. Dies wurde durch den Beschuldigten augenscheinlich ausgenutzt und durch diesen das hintere Kennzeichen entwendet, sowie die Kennzeichenhalterung beschädigt. Durch weitere vor Ort befindliche Polizeibeamte konnte der spätere Beschuldigte im Nahbereich wahrgenommen, jedoch nicht bei der genauen Tathandlung beobachtet werden. Im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen bei dem Beschuldigten konnte das entwendete Kennzeichen jedoch nicht aufgefunden werden, weshalb die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise bitte, welche zum einen die Tatzeit eingrenzen und zum anderen weitere Informationen zum Ablauf der Tat liefern können. Diese Zeugenhinweise werden unter Angabe der Bezugsnummer 0013914/2026 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen. <MS>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

